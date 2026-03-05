Чоловік із "найменшим пенісом у світі" кинув виклик іншим

Реклама

38-річний мешканець Південної Кароліни, США, Майкл Філліпс, що має "найменший пеніс у світі", кинув виклик усім, хто вважає, що має менший статевий орган.

Про це він заявив у розмові з TMZ.

«Я провів дослідження в Інтернеті і запрошую всіх охочих вийти і перевершити мене», — заявив Філліпс.

Реклама

Він додав, що навіть Книга рекордів Гіннеса, ймовірно, не фіксує такі випадки, але він особисто хотів би, щоб його історія стала відомою.

Майкл також пояснив, що його стан робить неможливим звичайний сексуальний контакт і сильно впливає на його здатність заводити стосунки. Він зазначив, що ніколи не планує приєднуватися до платформ на кшталт OnlyFans, оскільки не бажає виставляти себе на публічний огляд. Хірургічні варіанти збільшення пеніса існують, проте вони дозволяють додати максимум 2,5–3,8 см, що не змінює суті проблеми.

Філліпс розповів, що вперше усвідомив, що його пеніс значно менший за норму, коли дівчина, з якою він зустрічався в середній школі, засміялася через розмір його геніталій. Відтоді він уникнув інтимних стосунків, зосередившись на інших аспектах життя та підтримуючи самовпевненість у собі через особисті досягнення та відвертість.

«Мій досвід показує, що проблеми з тілом можуть суттєво впливати на психологічний стан людини та соціальні відносини, але відкритість і самоприйняття можуть допомогти подолати складнощі», — зазначив Майкл.

Реклама

Його історія стала прикладом для інших, хто стикається з подібними проблемами, і набула міжнародного резонансу.

Нагадаємо, раніше Майк Філліпс розсекретив довжину статевого члена.