В Україні — рекордна кількість російських військовополонених: що виявив проєкт "Хочу жить"

Російські полонені

Станом на 2026 рік в українському полоні перебуває найбільша за весь час війни кількість російських військовополонених. Йдеться про тисячі військових РФ, які утримуються відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

Про це заявив державний проєкт «Хочу жить».

«Тисячі росіян заповнили українські табори для військовополонених», — йдеться у заяві.

У проєкті зазначають, що попри значну кількість своїх громадян у полоні, російська сторона досі відмовляється від проведення обміну у форматі «всіх на всіх». Такий підхід дозволив би одночасно повернути всіх утримуваних осіб з обох сторін, однак Москва не демонструє готовності до комплексного гуманітарного рішення.

«На жаль, навіть у п’ятий рік війни російська сторона все ще відмовляється вирішити питання повернення військовослужбовців через гуманітарний обмін у форматі „всіх на всіх“», — йдеться у повідомленні.

На тлі цього Україна продовжує наполягати на системній роботі щодо звільнення своїх військових і цивільних заручників та заявляє про готовність до подальших етапів обміну.

Що відомо про обміни полоненими 2026 року

Нагадаємо, черговий масштабний обмін військовополоненими завершився поверненням 200 українських захисників додому. Водночас російській стороні передали 200 її військових. 5 березня під час обміну полоненими між Україною та агресоркою Росією з російського полону повернулося захисники ЗСУ, ДПСУ, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Вони воювали у Маріуполі (на «Азовсталі» зокрема), у Донецькій, Луганській, Харківській та Запорізькій областях.

Цього року 5 лютого Україна провела перший обмін полоненими. Тоді повернули 157 українських захисників, більшість з яких бути у російській неволі від 2022-го.

За словами президента Україгни Володимир Зеленського, в російському полоні перебуває близько семи тисяч українських військових. Водночас в Україні є понад чотири тисячі полонених окупантів.