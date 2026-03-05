Війна в Ірані: Ванга та Нострадамус попереджали про Третю світову

Болгарська ясновидиця Ванга / © ТСН

Після ударів з боку США та Ізраїлю про Ірану у Мережі знову згадали пророцтва болгарської провидиці Ванги та астролога Нострадамуса. Їхні передбачення на 2026 рік говорять про глобальну війну та зростання напружості у світі.

Двоє відомих провидців, яким приписують дар передбачення майбутнього, можливо, передбачили одну з наймасштабніших подій 2026 року.

Нострадамус і Ванга стали відомими завдяки численним прогнозам про майбутнє людства, що охоплюють кілька століть. Французького віщуна вважають одним із небагатьох пророків, чиї передбачення, на думку прихильників, дивовижно здійснювалися навіть через багато років після його смерті. Подібну славу має і Ванга, яка померла 1996 року.

Нострадамус пішов із життя ще у XVI столітті, але перед тим створив книгу Les Prophéties, де зібрані численні передбачення про майбутні події. Деякі з них, як вважають його прихильники, стосуються подій, що здатні змінити світ.

Ванга також робила багато прогнозів про події, які, за словами провидиці, мали статися вже після її смерті.

Пророцтва Ванги і Нострадамуса про війну 2026 року

Прихильники обох провидців стверджують, що вони згадували можливість початку війни 2026 року. Водночас Нострадамусу також приписують передбачення глобального конфлікту 2025 року — дехто пов’язує його з війною між Росією та Україною.

Попри це, багато людей ставляться до подібних прогнозів доволі скептично, адже їхні формулювання часто нечіткі та можуть трактуватися по-різному.

Однак обидва пророки нібито згадували, що цього року може спалахнути «глобальна війна» або «велика війна».

Нострадамус писав у одному зі своїх катренів: «Сім місяців велика війна, люди гинуть через зло/Руан, Еврьо — король не зазнає поразки». Деякі дослідники припускають, що цей уривок може стосуватися нинішньої напруженої ситуації на Близькому Сході.

Також вони пов’язують його з іншим висловом астролога: «У межах двох міст стануться лиха, подібних до яких ще ніколи не бачили». У минулому ці слова пов’язували з атомними бомбардуваннями Хіросіми та Нагасакі Сполученими Штатами під час Другої світової війни.

Ванга також передбачала, що у світі можуть відбуватися «глобальні війни», адже, на її думку, людство навряд чи коли-небудь житиме у повному мирі.

Наразі лише березень, однак дехто вже вважає ці прогнози частково справдженими. США та Ізраїль перебувають у конфлікті з Іраном, і сторони обмінюються ракетними ударами по територіях та військових базах. Президент Дональд Трамп навіть заявив, що США розпочали «масштабні бойові операції» проти близькосхідної держави. Іран, своєю чергою, завдав ударів по американських базах у країнах Перської затоки, а уламки ракет падали у населених районах.

Пророцтво про Третю світову війну

Крім того, Ванга нібито говорила, що 2026 року може розпочатися Третя світова війна. За її словами, напруженість між провідними державами зростатиме, а ситуація навколо Тайваню може загостритися через можливу експансію Китаю.

Також провидиця припускала ймовірність прямого протистояння між Росією та США.

Окрім цього, Ванга застерігала щодо небезпеки штучного інтелекту. На її думку, 2026 року може настати переломний момент, коли розвиток ШІ почне домінувати над людством.

До слова, бразильський екстрасенс Атос Саломе, відомий як «Живий Нострадамус», прогнозує на 2026 рік глобальні потрясіння: економічні кризи, цифрові валюти, нові хвороби та ризик Третьої світової війни. Проте найбільшою загрозою він вважає потужні сонячні бурі на початку березня 2026 року. Саломе попереджає про раптові масштабні відключення електроенергії та збої зв’язку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.