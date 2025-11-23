Пророцтво Ванги про Європу на 2026 рік: на континент чекає доленосний злам

Пророцтво / © Pixabay

Болгарській віщунці Ванзі приписують чергове тривожне передбачення — нібито у 2025–2026 роках Європу очікує масштабна катастрофа, яка може призвести до різкого скорочення населення чи навіть “зникнення” континенту.

Про це пишуть Wionews та інші видання, що аналізують популярні трактування її пророцтв.

Що саме приписують Ванзі

У численних інтернет-публікаціях йдеться, що Ванга нібито передбачила:

масштабну війну або внутрішній конфлікт у Європі;

демографічний колапс;

знищення інфраструктури;

втрату Європою провідної ролі у світі;

перехід регіону під вплив іншої сили або ідеології.

Також у деяких трактуваннях звучить фраза, що “війна на Сході знищить Захід”, яку прихильники Ванги активно пов’язують з подіями сучасності.

Різні інтерпретації та плутанина з датами

У різних версіях пророцтво звучить по-різному:

одні послідовники називають 2025 рік;

інші — 2026 рік;

деякі трактують прогноз не буквально, а як образне попередження про серйозні потрясіння.

Жодних підтверджених датованих джерел приписуваних цитат не існує — це визнають навіть прихильники ясновидиці.

Чому “пророцтво” стало вірусним

Аналітики відзначають: популярність теми пов’язана з високими суспільними страхами — війною, економічними потрясіннями, міграційними процесами та політичною нестабільністю у Європі. Будь-які згадки про катастрофи на континенті миттєво стають вірусними.

Що кажуть експерти

Скептики наголошують:

немає достовірних записів Ванги, де є згадки про “зникнення Європи”;

більшість таких прогнозів — пізні інтерпретації або вигадки послідовників;

формулювання настільки нечіткі, що їх можна прив’язати до будь-якої кризи.

Деякі дослідники нагадують, що подібні «апокаліптичні» трактування з’являються регулярно — від пандемій до економічних рецесій.

Висновок

Якщо вірити популяризованій версії, то Європа у 2025–2026 роках нібито може зіткнутися з катастрофою цивілізаційного масштабу. Однак видання наголошують: така інформація не підкріплена надійними джерелами і радше є символічним попередженням або продуктом фантазій послідовників, ніж точним прогнозом.