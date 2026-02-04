Україна готує масштабний обмін полоненими: Зеленський анонсував важливий крок

Президент України Володимир Зеленський / © скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку до чергового обміну військовополоненими, який має відбутися вже найближчим часом. Головна мета держави залишається незмінною — повернути додому всіх, хто утримується в російській неволі.

Про це глава держави заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

Підготовка до повернення героїв

Президент наголосив, що робота над звільненням українців триває постійно і вже скоро можна очікувати конкретних результатів. За його словами, цей процес є одним із ключових пріоритетів для команди перемовників, яка займається питаннями обмінів.

Під час звернення Володимир Зеленський озвучив обнадійливий прогноз для родин військових, зазначивши, що наступний крок у цьому напрямку вже готується.

«Ми очікуємо найближчим часом обміну військовополонених. Треба повертати полонених додому», — підкреслив український лідер.

Принципова позиція України

Президент також окреслив загальне бачення закінчення війни, зазначивши, що будь-які домовленості мають ґрунтуватися на реальних гарантіях безпеки. Він застеріг від поступок агресору, оскільки будь-яка «винагорода» для Росії лише спровокує нові порушення угод у майбутньому та не принесе сталого миру.

За словами президента, українці мають відчувати, що ситуація справді рухається до справедливого миру, а не до паузи, яку ворог використає для перегрупування.

«Не повинно бути винагород агресору. Якщо будь-яка винагорода агресору буде, Росія з часом зірве будь-яку домовленість», — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, Росія уникає звільнення «азовців» від самого початку процесу обмну полоненими.

РФ вкрай рідко погоджується на обмін військовополонених з підрозділу «Азов». За словами військового, вона не зацікавлена в обміні саме цих військовополонених, і за весь час було лише кілька поодиноких випадків звільнення «азовців».

Також ми писали, що минулого місяця президент пояснив, чому останнім часом не було великих обмінів полоненими з Росією. За його словами, обміни заморозила російська сторона, щоб мати важіль тиску на Україну.