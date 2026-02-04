- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 466
- Час на прочитання
- 2 хв
Україна готує масштабний обмін полоненими: Зеленський анонсував важливий крок
Незабаром українські родини можуть отримати довгоочікувані звістки про своїх близьких, які перебувають у ворожому полоні.
Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку до чергового обміну військовополоненими, який має відбутися вже найближчим часом. Головна мета держави залишається незмінною — повернути додому всіх, хто утримується в російській неволі.
Про це глава держави заявив у своєму вечірньому відеозверненні.
Підготовка до повернення героїв
Президент наголосив, що робота над звільненням українців триває постійно і вже скоро можна очікувати конкретних результатів. За його словами, цей процес є одним із ключових пріоритетів для команди перемовників, яка займається питаннями обмінів.
Під час звернення Володимир Зеленський озвучив обнадійливий прогноз для родин військових, зазначивши, що наступний крок у цьому напрямку вже готується.
«Ми очікуємо найближчим часом обміну військовополонених. Треба повертати полонених додому», — підкреслив український лідер.
Принципова позиція України
Президент також окреслив загальне бачення закінчення війни, зазначивши, що будь-які домовленості мають ґрунтуватися на реальних гарантіях безпеки. Він застеріг від поступок агресору, оскільки будь-яка «винагорода» для Росії лише спровокує нові порушення угод у майбутньому та не принесе сталого миру.
За словами президента, українці мають відчувати, що ситуація справді рухається до справедливого миру, а не до паузи, яку ворог використає для перегрупування.
«Не повинно бути винагород агресору. Якщо будь-яка винагорода агресору буде, Росія з часом зірве будь-яку домовленість», — резюмував Зеленський.
Нагадаємо, Росія уникає звільнення «азовців» від самого початку процесу обмну полоненими.
РФ вкрай рідко погоджується на обмін військовополонених з підрозділу «Азов». За словами військового, вона не зацікавлена в обміні саме цих військовополонених, і за весь час було лише кілька поодиноких випадків звільнення «азовців».
Також ми писали, що минулого місяця президент пояснив, чому останнім часом не було великих обмінів полоненими з Росією. За його словами, обміни заморозила російська сторона, щоб мати важіль тиску на Україну.