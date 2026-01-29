До України повернули 1000 тіл загиблих українських воїнів

Сьогодні в Україні відбулися масштабні репатріаційні заходи

Сьогодні, 29 січня, до України повернули 1000 тіл (останків) загиблих, які за твердженням російської сторони належать українським оборонцям.

Про це повідомляє Координаційний штаб.

«Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами України будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані ідентифікацію репатрійованих загиблих”, - йдеться у повідомленні.

Раніше секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що з російського полону повернуть 1200 українців. Процес має відбутися за посередництва партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Президент України Володимир Зеленський також повідомлв, що до кінця 2025 року може відбутися новий обмін полоненими, під час якого до України повернуться українські військові та цивільні, яких утримує держава-агресорка. Він також додав, що триває робота над тим, щоб повернути українських дітей, вивезених до Росії окупантами.