Чи буде обмін полоненими до Різдва: у ГУР "чекають на гарні новини"

Представник ГУР Андрій Юсов

Питання повернення українських захисників та цивільних заручників з російського полону залишається пріоритетом №1, особливо напередодні Різдва. Робота над обмінами не ставиться на паузу.

Речник ГУР Андрій Юсов прокоментував динаміку переговорного процесу у відповідь на запитання «Новини.LIVE.

Процес триває постійно

За словами Юсова, переговорна група Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими працює у безперервному режимі.

«Робота над обмінами не зупинялась… Працює, звичайно, над поверненням і захистом прав наших і військовополонених, і цивільних незаконно утримуваних осіб з російської території і окупованих українських територій», — зазначив представник розвідки.

Він також нагадав про нещодавні успіхи, зокрема реалізацію «окремих треків», коли вдалося повернути цивільних громадян із території Білорусі.

Чи чекати новин до свят

Юсов утримався від оголошення конкретних дат, щоб не зашкодити процесу, проте дав оптимістичний прогноз.

«Робота триває, результати обов’язково будуть. І сьогодні до тих тисяч і тисяч, кого вже обміняли, безумовно, ми очікуємо, що будуть гарні новини», — підсумував він.

Ця заява дає підстави сподіватися, що найближчим часом ми зможемо побачити чергові щасливі кадри зустрічі українців на рідній землі.

Нагадаємо, у Лукашенка звільнення політв’язнів назвали «обміном на полонених». У проєкті «Хочу жити», який займається обмінами полонених, спростували заяву речниці білоруського диктатора.