Скандал у Білому домі: керівниця апарату приголомшила зізнаннями про Трампа, Венса та Маска

Сьюзі Вайлз та Дональд Трамп / Архівне фото / © Associated Press

Сьюзі Вайлз, одна з найвпливовіших фігур в оточенні Дональда Трампа, розкрила приголомшливі подробиці про внутрішню роботу нової адміністрації США.

Про найгучніші тези з її розмови з журналістами пише Daily Mail.

Трамп і «алкогольна особистість»

Найбільший резонанс викликала характеристика, яку Вайлз дала самому президенту. Вона порівняла Трампа зі своїм покійним батьком, відомим спортивним коментатором Петом Саммероллом, який страждав на алкоголізм.

«Президент діє з переконанням, що немає нічого, чого б він не міг зробити. Нічого, нуль, нічого», — зазначила Вайлз, додавши, що Трамп має «алкогольну особистість».

Це порівняння особливо цікаве з огляду на те, що сам Трамп є непитущим і неодноразово розповідав про трагічну долю свого старшого брата Фреда, який помер через залежність.

Дісталося і Венсу з Маском

Не оминула увагою Вайлз і найближчих соратників президента:

Джей Ді Венс: Керівниця апарату назвала віцепрезидента «теоретиком змови протягом десятиліття», згадавши його колишню критику Трампа.

Ілон Маск: Коментуючи нічні дописи мільярдера про Гітлера та Сталіна, Вайлз припустила, що це наслідок вживання речовин: «Я думаю, це коли він на мікродозингу». Вона також назвала Маска «дивним качуром» і розповіла, що він спить у спальному мішку просто в офісі.

«Сторожові пси» адміністрації

Вайлз також розповіла про свою команду, яку вона називає «сторожові пси зі звалища». До цієї групи входять заступники голови апарату:

Стівен Міллер (архітектор внутрішньої політики);

Ден Скавіно (колишній кедді Трампа);

Джеймс Блер.

Спроба виправдатися

Одразу після виходу статті Вайлз виступила із заявою, назвавши матеріал «нечесним».

«Стаття… є нещиро сформульованим нападком на мене та найкращих президента, співробітників Білого дому та Кабінет міністрів в історії… Значний контекст було проігноровано», — заявила вона.

За словами Вайлз, метою цієї публікації було створення негативного наративу щодо складу адміністрації Трамп.

Нагадаємо, ексрадниця Білого дому Фіона Гілл розповіла закулісні подробиці, як Путін маніпулює Трампом. За її словами, американський президент настільки засліплений кремлівським диктатором, що навіть його глузування часто сприймає як лестощі.