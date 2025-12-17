- Дата публікації
"Назустріч йшла корова без очей": РФ дронами знищила сімейну ферму на Чернігівщині
На Чернігівщині окупанти знищили ферму, яку родина розбудовувала 20 років — згоріла техніка та загинула худоба. Родина фермерів ледь не загинула, рятуючи тварин.
Вночі 16 грудня п’ять російських безпілотників зруйнували корівник сімейного фермерського підприємства на Чернігівщині.
Про деталі трагедії, як сільська родина вмить позбулася своєї справи, пише «Суспільне Чернігів».
Коли в селі Жернівка пролунали вибухи. Фермерка Наталія із сім’єю були вдома. На фермі вони працюють своєю сім’єю — найманим робітникам платити ні на що.
Після перших вибухів її чоловік і зять поїхали на ферму перевірити, чи все гаразд. Через це ледь не поплатилися життям.
«Останній приліт був тоді, коли чоловік і зять були в сараї. Вони почули звук оцього летючого дрона, вискочили з сараю — і стався вибух. Чоловік упав за автомобілем, а зятя відкинуло на поле. Автомобіль весь в дірках», — згадує фермерка.
Коли Наталія прибігла на ферму, вже горів корівник. Відкрили ворота і худоба побігла, розповідає жінка.
«Я підійшла до сараю, а мені назустріч йде корова без очей…», — згадує жінка зі сльозами на очах.
В сараях та біля них знайшли мертвих тварин.
«Загиблих — три (корови — Ред.). А постраждалих — я не можу сказати точно, тому що ось на місці вони є, поранені лежать, а є ще такі, які ходять», — розповідає господиня.
Наталія не знає, куди розбіглися корови, яких випустили з палаючого хліва. Припускає, що серед тих, що повтікали, також є поранені тварини.
Пошкоджений корівник розчищають від завалів, скрізь осколки від безпілотників. Посічена майже вся сільгосптехніка, один трактор згорів.
Наталія розповідає, що разом з сім’єю працюють на фермі з 2005 року, відколи викупили майнові паї в односельців і занедбані корівники привели до нормального стану. Загалом з телятами тут утримували 69 голів. Скільки тварин вціліло поки що не відомо.
