"Назустріч йшла корова без очей": РФ дронами знищила сімейну ферму на Чернігівщині

Російські дрони розбили фермерське господарство, є загиблі тварини. / © Суспільне

Вночі 16 грудня п’ять російських безпілотників зруйнували корівник сімейного фермерського підприємства на Чернігівщині.

Про деталі трагедії, як сільська родина вмить позбулася своєї справи, пише «Суспільне Чернігів».

Коли в селі Жернівка пролунали вибухи. Фермерка Наталія із сім’єю були вдома. На фермі вони працюють своєю сім’єю — найманим робітникам платити ні на що.

Після перших вибухів її чоловік і зять поїхали на ферму перевірити, чи все гаразд. Через це ледь не поплатилися життям.

«Останній приліт був тоді, коли чоловік і зять були в сараї. Вони почули звук оцього летючого дрона, вискочили з сараю — і стався вибух. Чоловік упав за автомобілем, а зятя відкинуло на поле. Автомобіль весь в дірках», — згадує фермерка.

Коли Наталія прибігла на ферму, вже горів корівник. Відкрили ворота і худоба побігла, розповідає жінка.

«Я підійшла до сараю, а мені назустріч йде корова без очей…», — згадує жінка зі сльозами на очах.

В сараях та біля них знайшли мертвих тварин.

© Суспільне

«Загиблих — три (корови — Ред.). А постраждалих — я не можу сказати точно, тому що ось на місці вони є, поранені лежать, а є ще такі, які ходять», — розповідає господиня.

Поранена корова / © Суспільне

Наталія не знає, куди розбіглися корови, яких випустили з палаючого хліва. Припускає, що серед тих, що повтікали, також є поранені тварини.

© Суспільне

Пошкоджений корівник розчищають від завалів, скрізь осколки від безпілотників. Посічена майже вся сільгосптехніка, один трактор згорів.

© Суспільне

Наталія розповідає, що разом з сім’єю працюють на фермі з 2005 року, відколи викупили майнові паї в односельців і занедбані корівники привели до нормального стану. Загалом з телятами тут утримували 69 голів. Скільки тварин вціліло поки що не відомо.

