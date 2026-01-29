Паркуватись тепер доведеться по-новому: для якої категорії водіїв готують зміни

Паркування авто / © The Sun

В Україні планують нові правила паркування для водіїв з інвалідністю та тих, хто перевозить осіб з інвалідністю, а також реформи щодо розмежування повноважень між органами влади. Відповідні законопроекти передбачають запровадження розпізнавальних знаків на транспортних засобах, збільшення місць для безоплатного паркування та чітке визначення повноважень держави та місцевого самоврядування.

Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.

Паркування для водіїв з інвалідністю

Схвалено проект Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо користування перевагами, що надаються особам з інвалідністю”. Він передбачає, що водії з інвалідністю або ті, хто перевозить людей з інвалідністю, користуються всіма перевагами за умови встановлення на транспортному засобі розпізнавального знака “Особа з інвалідністю”.

Форма та спосіб встановлення знака визначаються Кабміном. Водії з таким знаком повинні мати при собі документи, що підтверджують інвалідність водія або пасажира, та пред’являти їх на вимогу поліції. Кількість місць для безоплатного паркування має становити щонайменше 10% загальної кількості, але не менше одного, на спеціально обладнаних майданчиках із відповідними дорожніми знаками або розміткою.

