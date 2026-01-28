Нові правила аварійної зупинки: що обов’язково мати в авто та як уникнути штрафу

Сигнальна лампа V-16. Фото: herodriver.es

В Іспанії набирає чинності масштабне оновлення правил дорожнього руху: з січня 2026 року всі автомобілі, зареєстровані в країні, мусять мати сигнальний маячок V-16. Цей пристрій остаточно замінює аварійний трикутник. За відсутність лампи водієві загрожує штраф до 200 євро.

Про це повідомило видання Interia Motoryzacja.

Іспанська дирекція з безпеки дорожнього руху пояснює: новий стандарт запроваджено для того, щоб водіям більше не доводилося виходити на проїзну частину під час поломки чи аварійної зупинки. Ліхтар V-16 встановлюється на дах із салону та дає кругове миготливе світло, помітне здалеку.

Класичний трикутник змушує водія йти узбіччям або дорогою під рух транспорту — це одна з причин зростання кількості ДТП під час аварійних зупинок. Новий маячок усуває цей ризик: достатньо поставити його на дах авто й увімкнути.

Пристрій не лише сигналізує світлом. Завдяки модулю геолокації він передає точні координати автомобіля до хмарної системи DGT 3.0. Це дає рятувальним службам та операторам дорожнього руху змогу миттєво бачити місце зупинки та реагувати швидше.

Обов’язкова вимога стосується всіх авто, фургонів та вантажівок, зареєстрованих в Іспанії. Мотоциклісти можуть користуватися V-16 добровільно. За відсутність пристрою передбачені штрафи від 80 до 200 євро.

Польська обсерваторія безпеки дорожнього руху повідомляє, що нові правила привернули увагу Європарламенту. У Брюсселі вже розглядають можливість рекомендованих змін для всіх країн ЄС. Якщо проєкт підтримають, V-16 може стати стандартом і в інших державах, зокрема Польщі.

Нагадаємо, поки українські водії активно дискутують, скільки хвилин потрібно для «правильного старту», у більшості держав ЄС тривала робота двигуна в запаркованій машині може коштувати штрафу.