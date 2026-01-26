ТСН у соціальних мережах

Від 1 лютого змінюють правила паркування: що потрібно знати водіям

Від 1 лютого у Карлових Варах оновлюють правила паркування: змінюються тарифи та межі паркувальних зон. Що варто знати водіям, аби уникнути штрафів.

Паркування авто

Паркування авто / © The Sun

Від 1 лютого у Карлових Варах, Чехія, набувають чинності оновлені правила паркування. Міський магістрат оголосив про зміну тарифів і коригування паркувальних зон на вулицях міста.

Про це повідомляє Czechia Online.

Нововведення стосуються як вартості паркування, так і перерозподілу вулиць між зонами. У деяких районах межі зон переглянули, тож водіям радять бути особливо уважними, щоб уникнути штрафів.

Для тих, хто оплачує паркування через паркувальні автомати, змінювати нічого не потрібно – тарифи оновляться автоматично відповідно до нових правил.

Водіям, які користуються мобільним застосунком Vary Virtual, у міській владі рекомендують обов’язково перевіряти обрану паркувальну зону перед оплатою. Зробити це можна, зокрема відсканувавши QR-код на паркувальному автоматі.

У магістраті зазначають, що зміни мають на меті впорядкувати систему паркування та зробити її зрозумілішою як для мешканців міста, так і для туристів. Актуальні тарифи та перелік зон уже оприлюднені на офіційних ресурсах міста.

Водіям радять заздалегідь ознайомитися з оновленнями, аби уникнути непорозумінь і штрафів під час паркування.

Також нагадаємо, що у більшості європейських країн прогрівання автомобіля на місці давно перестало бути справою звички – цю практику обмежили або безпосередньо заборонили на рівні закону.

