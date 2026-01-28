Колишнього військовополоненого не випустили за кордон / © ТСН

Сьогодні на прикордонному пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники не дозволили виїхати за межі України колишньому військовослужбовцю, який пройшов російський полон та катування Євгену Шибалову.

У коментарі для ТСН.ua Євген Шибалов розповів, що прямував рейсовим автобусом до Варшави, щоб згодом прийняти участь у конференції у Гарварді, куди був запрошений.

«Своє рішення зняття мене з рейсу і додаткової перевірки прикордонники мотивували тим, що в системі „Оберіг“ був відсутній запис про надання мені відстрочки від мобілізації. Я наївно думав, що це (дозвіл для перетину кордону колишніми військовополоненими) норма прямої дії. Тобто, що особи, які не підлягають мобілізації можуть перетинати кордон. Але на кордоні виявилось, що потрібно мати ще документи, окрім тих, що були у мене. Я мав при собі військовий квиток та довідку від СБУ про те, що я звільнений з полону в рамках обміну. Є наказ про звільнення мене з військової служби. Думав, що питань не може бути. Виявилось, що є і закінчилось це тим, що нікуди я не поїхав. Мій автобус вже поїхав. Прикордонники направили запит на Київ. Додам. що із всіх пасажирів, які були в автобусі, в армії служив тільки я і мене не пропустили», — розповів нам Євген.

Своєю чергою, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі для ТСН.ua наголосив, що прикордонники діють в межах чинного законодавства і у питаннях пропуску чоловіків керуються наявними документами:

«Прикордонники самі не визначають те, чи є у особи відстрочка, чи ні. Цим займається ТЦК. Документи про відстрочку оформлює ТЦК і вже на основі цього прикордонники приймають рішення про надання дозволу перетинати кордон».

Як виявилось, прикордонники з’ясували обставини, пов’язані з Євгеном Шибаловим та через певний час надали йому дозвіл перетнути кордон. Згодом Євген Шибалов підтвердив нам, що дійсно перетнув державний кордон.