"Оскар-2026": відомий український актор став коментатором кінопремії

Урочиста церемонія кінопремії відбудеться вже 15 березня.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Статуетка "Оскара"

Статуетка "Оскара" / © Associated Press

У неділю, 15 березня, відбудеться урочиста церемонія головної кінопремії року "Оскар-2026".

Українські кінофани зможуть спостерігати за подією з телеекранів. "Суспільне Культура" транслюватиме "Оскар". Показ 98-ї за рахунком кінопремії розпочнеться з передшоу, старт якого заплановано на 23:00. Ведучим став відомий український актор Олексій Гнатковський.

Далі, а саме о 00:30, розпочнеться трансляція "червоного хідника". Рівно о першій ночі відбудеться початок церемонії нагородження. Ведучим-коментатором кінопремії "Оскар", як і передшоу, теж став Олексій Гнатковський.

Олексій Гнатковський / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Олексій Гнатковський / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Зазначимо, "Оскар-2026" відбудеться 15 березня у Лос-Анджелесі. Редакція сайту ТСН.ua традиційно стежитиме за перебігом подій на кінопремії, вестиме текстову онлайн-трансляцію та першою повідомить про лауреатів.

А поки ж пропонуємо ознайомитися з іменами ведучих "Оскара-2026". Кінопремію вестиме американський комік Конан О'Браєн, проте чимало зірок допомагатимуть йому оголошувати лауреатів.

