"Оскар-2026": известный украинский актер стал комментатором кинопремии

В воскресенье, 15 марта, состоится торжественная церемония главной кинопремии года "Оскар-2026".

Украинские кинофанаты смогут наблюдать за событием с телеэкранов. "Суспільне Культура" будет транслировать "Оскар". Показ 98-й по счету кинопремии начнется с перед шоу, старт которого запланирован на 23:00. Ведущим стал известный украинский актер Алексей Гнатковский.

Далее, а именно в 00:30, начнется трансляция "красной дорожки". Ровно в час ночи состоится начало церемонии награждения. Ведущим-комментатором кинопремии "Оскар", как и пред шоу, тоже стал Алексей Гнатковский.

Отметим, "Оскар-2026" состоится 15 марта в Лос-Анджелесе. Редакция сайта ТСН.ua традиционно будет следить за ходом событий на кинопремии, вести текстовую онлайн-трансляцию и первой сообщит о лауреатах.

А пока же предлагаем ознакомиться с именами ведущих "Оскара-2026". Кинопремию будет вести американский комик Конан О'Брайен, однако многие звезды будут помогать ему объявлять лауреатов.