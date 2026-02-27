ТСН у соціальних мережах

"Оскар-2026": стали відомі імена ведучих 98-ї церемонії

Вручення головних кінопремій відбудеться у ніч проти 15 березня.

Статуетка "Оскара"

Статуетка "Оскара" / © Associated Press

Організатори кінопремії "Оскар-2026" поступового оголошують імена ведучих 98-ї за рахунком урочистої церемонії.

Сам захід відбудеться у ніч проти 15 березня. Проте організатори вже поступово розкривають, чим дивуватимуть глядачів. Зокрема, головним ведучим "Оскара-2026" став американський комік Конан О'Браєн.

Конан О'Браєн / © Associated Press

Конан О'Браєн / © Associated Press

Традиційно зірки Голлівуду оголошуватимуть лауреатів кінопремії. Зокрема, цю відповідальну місію доручили акторам Едрієну Броуді, Майкі Медісон, Кірану Калкіну та Зої Салдані.

Зої Салдана / © Associated Press

Зої Салдана / © Associated Press

Згодом до них доєднались ще Хав'єр Бардем, Кріс Еванс, Чейз Інфініті, Демі Мур, Кумейл Нанджіані та Мая Рудольф.

Мая Рудольф / © Associated Press

Мая Рудольф / © Associated Press

Зазначимо, цьогоріч урочиста церемонія вручення кінопремій "Оскара" відбудеться у ніч проти 15 березня. Місце проведення – театр "Долбі", що у Лос-Анджелесі. Початок церемонії - 16:00, але за київський часом трансляція розпочнеться о 02:00.

Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на "Оскарі-2026" та першою повідомить імена лауреатів. А поки ж пропонуємо ознайомитися з повним списком номінантів.

