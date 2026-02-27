- Дата публікації
"Оскар-2026": стали відомі імена ведучих 98-ї церемонії
Вручення головних кінопремій відбудеться у ніч проти 15 березня.
Організатори кінопремії "Оскар-2026" поступового оголошують імена ведучих 98-ї за рахунком урочистої церемонії.
Сам захід відбудеться у ніч проти 15 березня. Проте організатори вже поступово розкривають, чим дивуватимуть глядачів. Зокрема, головним ведучим "Оскара-2026" став американський комік Конан О'Браєн.
Традиційно зірки Голлівуду оголошуватимуть лауреатів кінопремії. Зокрема, цю відповідальну місію доручили акторам Едрієну Броуді, Майкі Медісон, Кірану Калкіну та Зої Салдані.
Згодом до них доєднались ще Хав'єр Бардем, Кріс Еванс, Чейз Інфініті, Демі Мур, Кумейл Нанджіані та Мая Рудольф.
Зазначимо, цьогоріч урочиста церемонія вручення кінопремій "Оскара" відбудеться у ніч проти 15 березня. Місце проведення – театр "Долбі", що у Лос-Анджелесі. Початок церемонії - 16:00, але за київський часом трансляція розпочнеться о 02:00.
Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на "Оскарі-2026" та першою повідомить імена лауреатів. А поки ж пропонуємо ознайомитися з повним списком номінантів.