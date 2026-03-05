63-річна Демі Мур шокувала зовнішнім виглядом і занепокоїла надмірною худорлявістю

Демі Мур / © Associated Press

Американська акторка Демі Мур занепокоїла надмірною худорлявістю.

Днями 63-річна артистка з'явилась на показі Gucci, а після цього — на церемонії вручення премій Actor Awards. Поява знаменитості на публіці викликала шквал обговорень довкола її зовнішнього вигляду. Річ у тім, що зірка Голлівуду неабияк схудла.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур у своєму Instagram активно ділилась світлинами із заходів. Саме під тими фото підписники знаменитості висловлювали своє занепокоєння. Вони ділились припущеннями, що акторка занадто схудла, і, мовляв, має через це нездоровий вигляд. Окрім того, артистку закликати не робити з цього тренд.

Демі Мур / © Associated Press

Я твоя велика шанувальниця, але це точно викликає занепокоєння.

Демі, припини пишатися тим, що ти така худа. Для тебе це може бути "трендом" або поточним "успіхом", але дівчата ніколи не повинні сприймати це як взірець для наслідування. Ти несеш відповідальність!

Розлад харчової поведінки ніколи не буває красивим…

Проте такої думки дотримувались не всі користувачі. Чимало підписників Демі Мур також засипали її компліментами. Користувачі зазначили, що вона з кожним роком має все кращий вигляд.

