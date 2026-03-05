Студент грав у відеоігри чотири доби поспіль: чим це закінчилося

Відеоігри / © Unsplash

На Тайвані студент університету опинився в реанімації після безперервного ігрового марафону, що тривав чотири дні та три ночі.

Про резонансний випадок у соцмережах розповіла медсестра відділення інтенсивної терапії Лін Тін, передає FTV news.

За її словами, хлопець практично не відходив від комп’ютера, роблячи лише короткі перерви на їжу та відвідування туалету. Попри вмовляння матері припинити гру та відпочити, він продовжував онлайн-сесію майже без сну.

На четверту ніч юнак знепритомнів. Перед цим він намагався підвестися, але раптово закричав від сильного болю та впав. Його терміново госпіталізували, де лікарі діагностували розрив мозкової артерії та масивний крововилив.

Медики провели екстрене оперативне втручання, однак стан пацієнта залишався критичним. Він був підключений до апарату штучної вентиляції легень і потребував медикаментозного підтримання для стабілізації артеріального тиску. Попри зусилля лікарів і надії родини, через декілька місяців близькі ухвалили важке рішення відключити його від систем життєзабезпечення.

У своєму дописі Лін Тін наголосила, що цей випадок має стати застереженням для молоді. Крововилив у мозок — це ризик не лише для людей старшого віку. Хронічне недосипання, перевтома, тривалий стрес, куріння та зловживання алкоголем можуть послаблювати судини головного мозку. У поєднанні з фізичним виснаженням це здатне спричинити розрив навіть за відсутності класичних факторів ризику — підвищеного тиску, високого холестерину чи діабету.

Фахівці наголошують: тривале перебування без сну та відпочинку створює серйозне навантаження на серцево-судинну систему, а ігнорування сигналів організму може мати фатальні наслідки.

