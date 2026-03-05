SKYLERR здивувала історією знайомства з коханим: перше побачення на кладовищі

SKYLERR і Євген Пронін / © instagram.com/skylerr_official

Реклама

Українська співачка SKYLERR вперше поділилася подробицями особистого життя та розповіла, як почалися її стосунки з адвокатом Євгеном Проніним.

За словами артистки, їхня історія почалася досить несподівано. Після знайомства в соцмережах і кількох розмов онлайн вони вирішили зустрітися наживо. Місцем для першого побачення чоловік обрав Байкове кладовище у Києві, адже давно захоплюється історією цієї локації та навіть проводить там тематичні екскурсії. Саме така незвична прогулянка і стала початком їхнього спілкування.

SKYLERR і Євген Пронін / © instagram.com/skylerr_official

Після цієї зустрічі вони почали частіше проводити час разом, і згодом між ними виникли почуття. Попри те, що пара вже певний час у стосунках, співачка на проєкті «Розмова» каже, що в їхньому житті й досі багато романтики.

Реклама

Артистка зізнається: для неї цінні передусім прості моменти поруч із коханим — ранкові сніданки, спільні поїздки чи спокійні вечори вдома. Саме в такі моменти, каже вона, відчувається справжній комфорт і близькість:

SKYLERR і Євген Пронін / © instagram.com/skylerr_official

«Для мене будь-який час із ним — ідеальний. Зранку снідаємо разом — ідеально, кожен роз’їхався по своїх справах, ми підтримуємо зв’язок через телефон — це теж ідеально. Вдома дивимося TikTok, слухаємо музику, їдемо кудись разом у машині — все ідеально. Найкращий момент для мене — це вечір, коли ніби всі негаразди, проблеми чи зайві думки йдуть на задній план, ми обіймаємося, і я засинаю», — ділиться SKYLERR.

SKYLERR і Євген Пронін / © instagram.com/skylerr_official

У пари вже з’явилися власні маленькі традиції. Наприклад, вони намагаються знаходити час для спільних сніданків і люблять активний відпочинок — зокрема грають у настільний теніс. До того ж Пронін підтримує кохану і в професійній сфері та допомагає їй у питаннях, пов’язаних із творчою кар’єрою.

Тривалий час пара не поспішала відкрито говорити про свої почуття. Розмови про можливий роман між артисткою та адвокатом з’явилися ще восени 2025 року, утім, сама співачка уникала прямих відповідей на запитання про особисте життя і лише зізнавалася, що поруч із нею є людина, з якою вона почувається щасливою.

Реклама

SKYLERR і Євген Пронін / © instagram.com/skylerr_official

Зрештою наприкінці минулого року закохані вирішили більше не тримати інтригу. Вони поділилися спільною публікацією в соцмережах, де показали серію ніжних світлин, і фактично підтвердили, що їх поєднують романтичні стосунки.

Нагадаємо, нещодавно Олена Світлицька відреагувала на плітки в Мережі. Акторка вперше відповіла на запитання про роман з Тарасом Цимбалюком.