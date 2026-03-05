Мужчина с "самым маленьким пенисом в мире" бросил вызов другим

Реклама

38-летний житель Южной Каролины, США, Майкл Филлипс, имеющий "самый маленький пенис в мире", бросил вызов всем, кто считает, что у него меньший половой орган.

Об этом он заявил в разговоре с TMZ.

"Я провел исследование в Интернете и приглашаю всех желающих выйти и превзойти меня", - заявил Филлипс.

Реклама

Он добавил, что даже Книга рекордов Гиннеса, вероятно, не фиксирует такие случаи, но лично хотел бы, чтобы его история стала известной.

Майкл также объяснил, что его состояние делает невозможным обычный сексуальный контакт и оказывает сильное влияние на его способность заводить отношения. Он отметил, что никогда не планирует присоединяться к платформам типа OnlyFans, поскольку не желает выставлять себя на публичное обозрение. Хирургические варианты увеличения пениса существуют, однако они позволяют прибавить максимум 2,5-3,8 см, что не изменяет сущности проблемы.

Филлипс рассказал, что впервые осознал, что его пенис значительно меньше нормы, когда девушка, с которой он встречался в средней школе, засмеялась из-за размера его гениталий. С тех пор он ушел от интимных отношений, сосредоточившись на других аспектах жизни и поддерживая самоуверенность в себе через личные достижения и откровенность.

«Мой опыт показывает, что проблемы с телом могут оказывать существенное влияние на психологическое состояние человека и социальные отношения, но открытость и самопринятие могут помочь преодолеть сложности», — отметил Майкл.

Реклама

Его история стала примером для других, кто сталкивается с подобными проблемами, и приобрела международный резонанс.

Напомним, ранее Майк Филлипс рассекретил длину полового члена.