П'яну Брітні Спірс заарештували поліцейські: співачка постане перед судом

Брітні Спірс / © Associated Press

Реклама

Американську співачку Брітні Спірс заарештували поліцейські.

Сталося це 5 березня, пише Variety. Артистку, яка була за кермом авто, зупинили поліцейські 4 березня о 21:30 в окрузі Вентура, Каліфорнія, США. Виявилося, що виконавиця перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Врешті, поліцейським 5 березня о 03:00 довелося заарештувати Брітні Спірс.

Наразі артистку вже звільнили. Проте 4 травня на Брітні Спірс чекає суд. Ці деталі стали відомі завдяки протоколу арешту.

Реклама

Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

Зазначимо, тривалий час Брітні Спірс перебувала під опікою батька. Протягом 13 років він контролював фінанси доньки, її кар'єру та особисте життя. Співачці зокрема було заборонено сідати за кермо. Суд Лос-Анджелеса лише у листопаді 2021 року скасував опіку.

Нагадаємо, нещодавно зірку "Трансформерів", американського актора Шаю Лабафа заарештували поліцейські у Новому Орлеані. Правоохоронцям довелося висунути артистові два звинувачення.