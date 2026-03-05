ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
535
Час на прочитання
1 хв

П'яну Брітні Спірс заарештували поліцейські: співачка постане перед судом

Вже відомо, чому артистка опинилась в кайданках.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Брітні Спірс

Брітні Спірс / © Associated Press

Американську співачку Брітні Спірс заарештували поліцейські.

Сталося це 5 березня, пише Variety. Артистку, яка була за кермом авто, зупинили поліцейські 4 березня о 21:30 в окрузі Вентура, Каліфорнія, США. Виявилося, що виконавиця перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Врешті, поліцейським 5 березня о 03:00 довелося заарештувати Брітні Спірс.

Наразі артистку вже звільнили. Проте 4 травня на Брітні Спірс чекає суд. Ці деталі стали відомі завдяки протоколу арешту.

Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

Зазначимо, тривалий час Брітні Спірс перебувала під опікою батька. Протягом 13 років він контролював фінанси доньки, її кар'єру та особисте життя. Співачці зокрема було заборонено сідати за кермо. Суд Лос-Анджелеса лише у листопаді 2021 року скасував опіку.

Нагадаємо, нещодавно зірку "Трансформерів", американського актора Шаю Лабафа заарештували поліцейські у Новому Орлеані. Правоохоронцям довелося висунути артистові два звинувачення.

Дата публікації
Кількість переглядів
535
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie