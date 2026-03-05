- Дата публикации
Пьяную Бритни Спирс арестовали полицейские: певица предстанет перед судом
Уже известно, почему артистка оказалась в наручниках.
Американскую певицу Бритни Спирс арестовали полицейские.
Произошло это 5 марта, пишет Variety. Артистку, которая была за рулем авто, остановили полицейские 4 марта в 21:30 в округе Вентура, Калифорния, США. Оказалось, что исполнительница находилась в состоянии алкогольного опьянения. В итоге, полицейским 5 марта в 03:00 пришлось арестовать Бритни Спирс.
Сейчас артистку уже освободили. Однако 4 мая Бритни Спирс ждет суд. Эти детали стали известны благодаря протоколу ареста.
Отметим, длительное время Бритни Спирс находилась под опекой отца. В течение 13 лет он контролировал финансы дочери, ее карьеру и личную жизнь. Певице в том числе было запрещено садиться за руль. Суд Лос-Анджелеса только в ноябре 2021 года отменил опеку.
