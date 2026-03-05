ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
387
Время на прочтение
1 мин

Пьяную Бритни Спирс арестовали полицейские: певица предстанет перед судом

Уже известно, почему артистка оказалась в наручниках.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Бритни Спирс

Бритни Спирс / © Associated Press

Американскую певицу Бритни Спирс арестовали полицейские.

Произошло это 5 марта, пишет Variety. Артистку, которая была за рулем авто, остановили полицейские 4 марта в 21:30 в округе Вентура, Калифорния, США. Оказалось, что исполнительница находилась в состоянии алкогольного опьянения. В итоге, полицейским 5 марта в 03:00 пришлось арестовать Бритни Спирс.

Сейчас артистку уже освободили. Однако 4 мая Бритни Спирс ждет суд. Эти детали стали известны благодаря протоколу ареста.

Бритни Спирс / © instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс / © instagram.com/britneyspears

Отметим, длительное время Бритни Спирс находилась под опекой отца. В течение 13 лет он контролировал финансы дочери, ее карьеру и личную жизнь. Певице в том числе было запрещено садиться за руль. Суд Лос-Анджелеса только в ноябре 2021 года отменил опеку.

Напомним, недавно звезду "Трансформеров", американского актера Шайю Лабафа арестовали полицейские в Новом Орлеане. Правоохранителям пришлось предъявить артисту два обвинения.

Дата публикации
Количество просмотров
387
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie