США проголосували проти резолюції МАГАТЕ щодо атак Росії на енергосистему України

МАГАТЕ / © МАГАТЕ

Сполучені Штати виступили проти резолюції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка засуджує атаки на енергетичну інфраструктуру України та визнає їх загрозою для ядерної безпеки.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомили дипломати, під час голосування США приєдналися до Росії, Китаю та Нігеру, які також виступили проти документа.

Резолюцію ухвалила Рада керуючих МАГАТЕ, до складу якої входять 35 країн. Це вже сьома резолюція щодо України, прийнята від початку повномасштабного вторгнення Росії чотири роки тому.

За даними дипломатів, документ підтримали 20 країн, зокрема Франція, Велика Британія, Австралія, Канада, Південна Африка та Аргентина. Ще 10 держав утрималися, серед них Бразилія, Єгипет, Марокко та Саудівська Аравія.

Це перший випадок, коли США проголосували проти подібної резолюції.

У заяві американської сторони, поданій до Ради перед голосуванням, зазначається, що США продовжують підтримувати роботу МАГАТЕ в Україні, однак вважають розгляд цієї резолюції недоцільним.

«Ми не підтримуємо розгляд Радою резолюції, яка не сприяє досягненню миру між Україною та Росією», — йдеться у заяві.

У тексті резолюції наголошується, що атаки на енергетичну інфраструктуру України, яка забезпечує електропостачання атомних електростанцій, включно із Запорізькою АЕС, становлять пряму загрозу ядерній безпеці.

Реакція України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що документ визнає прямі наслідки російських атак для ядерної безпеки.

За його словами, удари по електропідстанціях, які забезпечують живлення ядерних об’єктів, — це свідома спроба створити умови для масштабного блекауту та підвищити ризик ядерного інциденту.

«Це ядерний тероризм. Не може бути жодного “business as usual” із Росією у сфері атомної енергетики, поки вона продовжує створювати неприйнятні ризики», — наголосив глава МЗС.

Сибіга також закликав до посилення протиповітряної оборони України, збільшення міжнародного тиску на Москву та запровадження санкцій проти “Росатому”.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Запорізька атомна електростанція вже понад тиждень перебуває у критичному стані, оскільки залежить лише від однієї лінії електропередач.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі попередив, що втрата резервного електроживлення створює ризики для систем охолодження реакторів.

Наразі контрольована російськими військами ЗАЕС отримує живлення лише через лінію «Дніпровська», тоді як резервна лінія «Феросплавна-1» була відключена 10 лютого, ймовірно через військову активність.