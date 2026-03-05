Чому українських військових важко витягнути з полону РФ: пояснення Координаційного штабу

Обмін полонених 5 березня / © Володимир Зеленський

Україна почала повертати полонених за новими домовленостями, які уклали під час переговорів у Швейцарії. У межах першого етапу додому повернулися 200 військовослужбовців. В України є достатній обмінний фонд, проте зовсім непросто витягнути наших військових з полону.

Про це повідомили представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, передає «Ми-Україна».

Етапи та умови повернення українських військових

За словами представника штабу Богдана Охріменка, нинішній обмін є результатом виконання «женевських домовленостей».

«Відбувся перший етап — додому повертається 200 наших військовослужбовців… Після медичного огляду вони будуть відправлені до реабілітаційних центрів, де будуть проходити реабілітацію. Ми плануємо завтра реалізувати другу частину — повернути 300 наших громадян», — зазначив Охріменко.

Також він додав, що у обміні полонених посприяли і США під час перемовин у Женеві.

Стан звільнених захисників

Представник Координаційного штабу Петро Яценко наголосив, що звільнені українці перебувають у важкому стані.

«На жаль, переважна більшість [полонених] мають проблеми з опорно-руховим апаратом, це проблеми із загальним станом, це критична втрата ваги, різного ступеня дистрофія тощо», — повідомив Петро Яценко.

Яценко зауважив, що все це наслідки катувань і негуманного поводження, які українські військові пережили в полоні. Наразі в Україні є великий обмінний фонд, аби повернути з полону українців.

«Всіх важко витягти з полону, на жаль. У нас є достатній обмінний фонд в Україні. Координаційний штаб працює над тим, щоб обміни відбувалися. Так само завдяки політичним домовленостям відбуваються ці обміни», — зауважили у штабі.

Обмін полонених 5 березня — що відомо

Нагадаємо, 5 березня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та агресоркою Росією. З російського полону повернулося 200 українських захисників.

Серед звільнених — військовослужбовці Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що обмін відбувся на виконання домовленостей, досягнутих під час переговорів у Женеві.

До слова, станом на 2026 рік в українському полоні перебуває найбільша за весь час війни кількість російських військовополонених.