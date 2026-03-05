- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 451
- Час на прочитання
- 2 хв
Чому українських військових важко витягнути з полону РФ: пояснення Координаційного штабу
Українських військових з полону РФ важко витягнути, кажуть у штабі.
Україна почала повертати полонених за новими домовленостями, які уклали під час переговорів у Швейцарії. У межах першого етапу додому повернулися 200 військовослужбовців. В України є достатній обмінний фонд, проте зовсім непросто витягнути наших військових з полону.
Про це повідомили представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, передає «Ми-Україна».
Етапи та умови повернення українських військових
За словами представника штабу Богдана Охріменка, нинішній обмін є результатом виконання «женевських домовленостей».
«Відбувся перший етап — додому повертається 200 наших військовослужбовців… Після медичного огляду вони будуть відправлені до реабілітаційних центрів, де будуть проходити реабілітацію. Ми плануємо завтра реалізувати другу частину — повернути 300 наших громадян», — зазначив Охріменко.
Також він додав, що у обміні полонених посприяли і США під час перемовин у Женеві.
Стан звільнених захисників
Представник Координаційного штабу Петро Яценко наголосив, що звільнені українці перебувають у важкому стані.
«На жаль, переважна більшість [полонених] мають проблеми з опорно-руховим апаратом, це проблеми із загальним станом, це критична втрата ваги, різного ступеня дистрофія тощо», — повідомив Петро Яценко.
Яценко зауважив, що все це наслідки катувань і негуманного поводження, які українські військові пережили в полоні. Наразі в Україні є великий обмінний фонд, аби повернути з полону українців.
«Всіх важко витягти з полону, на жаль. У нас є достатній обмінний фонд в Україні. Координаційний штаб працює над тим, щоб обміни відбувалися. Так само завдяки політичним домовленостям відбуваються ці обміни», — зауважили у штабі.
Обмін полонених 5 березня — що відомо
Нагадаємо, 5 березня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та агресоркою Росією. З російського полону повернулося 200 українських захисників.
Серед звільнених — військовослужбовці Національної гвардії та Державної прикордонної служби.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що обмін відбувся на виконання домовленостей, досягнутих під час переговорів у Женеві.
До слова, станом на 2026 рік в українському полоні перебуває найбільша за весь час війни кількість російських військовополонених.