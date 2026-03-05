Зеленський повідомив, коли продовжаться переговори з Росією

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

Україна продовжуватиме переговорний процес щодо закінчення війни, коли США будуть готові працювати так, як домовлялися.

Про це сказав у четвер, 5 березня, у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що пріоритетом для української дипломатії залишається робота, спрямована на закінчення війни.

Реклама

«Ми будемо продовжувати дипломатичний процес, коли американські партнери будуть готові працювати так, як ми погоджували: двосторонні формати з ними, тристоронні формати з Росією, також робота з європейцями», — заявив Володимир Зеленський.

За його словами, вся увага світу зараз прикута до ситуації навколо Ірану.

«Скільки б зараз не тривали бойові дії там, ми маємо бути готові до відновлення дипломатії в будь-який момент. Українська команда саме так і працює — всі в нашій делегації», — запевнив український президент.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову накинувся з критикою на українського лідера Володимира Зеленського, заявивши, що нібито Зеленський, а не Путін або агресивна політика РФ, є перешкодою для укладання мирної угоди.

Реклама

Тристоронні переговори України, США та Росії: що відомо

Раніше західні ЗМІ повідомили, наступний раунд тристоронніх перемовин відклали на невизначений термін.

Замість Абу-Дабі розглядалися інші політичні майданчики для переговорів. Зокрема, йшлося про Туреччину чи Швейцарію.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що перенесення дати тристоронніх переговорів не пов’язане із зупинкою роботи групи. Це стало наслідком загострення безпекової ситуації на Близькому Сході.