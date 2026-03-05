У Житомирі медсестри били та мордували неповнолітню пацієнтку: фото

Медсестра. Ілюстративне зображення / © Pexels

Двох медсестер психіатричного відділення дитячої лікарні у Житомирі звинуватили в тому, що вони били та мордували неповнолітню пацієнтку.

Про це повідомили у прокуратурі Житомирської області.

Встановлено, що 17-річну дівчину госпіталізували до психіатричного відділення КП «Дитяча лікарня імені В. Й. Башека» наприкінці грудня 2025 року.

Під час перебування у цьому медичному закладі інший неповнолітній пацієнт став свідком застосування до дівчини фізичного насильства. Про це він повідомив Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Як з’ясувалося під час розслідування, дві медичні сестри, скориставшись тим, що дівчина була обмежена в русі медичними ременями, завдавали їй ударів долонями та кулаками.

Обом працівницям медичного закладу повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 та ч.2 ст. 126 КК України (побої та мордування).

© Прокуратура Житомирської області

Триває досудове розслідування.

