Трамп знов зробив Зеленського «винним» у відсутності мирної угоди: що заявив

Трамп заявив, що Зеленський є перешкодою для завершення війни - Politico / © Associated Press

Реклама

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову накинувся з критикою на українського лідера Володимира Зеленського, звинувавативши, що нібито Зеленський, а не Путін чи агресивна політика РФ, є перешкодою для укладання мирної угоди.

Про це глава Білого дому сказав в інтерв’ю Politico.

Навіть попри те, що Іран залишається в центрі уваги, Трамп заявив, що переговори щодо війни в Україні тривають. І знову накинувся на президента України Володимира Зеленського.

Реклама

«Зеленський, він має зібратися та укласти угоду», — сказав Трамп.

Трамп чомусь знову стоїть на свому, що нібито диктатор Путін готовий до переговорів про припинення війни. «Я думаю, що Путін готовий укласти угоду», — сказав він. Трамп вже говорив це раніше. Те, що Путіну потрібна не угода, а капітуляція України, президент США не згадав.

Коли Трампа запитали, що саме перешкоджає Зеленському на шляху до мирної угоди, він відмовився уточнювати, але стверджував, що лідер України не виявляє достатньої готовності до переговорів.

«Немислимо, що саме він (Зеленський — Ред.) є перешкодою. У тебе немає карт. Тепер у нього ще менше карт», — підсумував Трамп.

Реклама

Раніше Дональд Трамп відповів, чи забув про Україну на тлі війни з Іраном.

Нагадаємо, 16 лютого Трамп вже критикував Київ і заявляв, що Україні варто якнайшвидше розпочати переговори.