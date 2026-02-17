ТСН у соціальних мережах

Трамп закликав Україну швидше сісти за стіл переговорів: що ще американський президент сказав про зустріч у Женеві

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні варто якнайшвидше розпочати переговори, коментуючи майбутню зустріч у Женеві за участю американських представників.

Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має якнайшвидше долучитися до переговорного процесу.

Відео з його відповіддю журналістам оприлюднив Білий дім на своєму YouTube-каналі.

Під час спілкування з пресою Трампа запитали, яких результатів він очікує від зустрічі у Женеві за участю його представників. Ішлося про переговори, у яких мають брати участь делегати з боку США.

У відповідь американський лідер наголосив, що майбутні перемовини є важливими, та додав, що, на його думку, Києву варто швидше сісти за стіл переговорів. За словами Трампа, саме цього прагне американська сторона.

Раніше повідомлялося, що черговий раунд переговорів між США, Україною та РФ запланований у Женеві на 17–18 лютого. До української делегації мають увійти секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, перший заступник голови ОП Сергій Кислиця та заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький.

Майбутні переговори прокоментував і президент Зеленський у своєму відеозверненні 16 лютого.

