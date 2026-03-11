Вчені відкрили природний спосіб уповільнити старіння шкіри / © Credits

Реклама

Науковці виявили, що екстракт чорного женьшеню може допомогти сповільнити процеси старіння шкіри, зменшуючи запалення та впливаючи на молекулярні механізми, пов’язані з руйнуванням колагену.

Про це йдеться у повідомленні scitechdaily із посиланням на дослідження в журналі Journal of Dermatologic Science and Cosmetic Technology.

Запалення — ключовий фактор старіння шкіри

Старіння шкіри відбувається через поєднання внутрішніх і зовнішніх факторів. До внутрішніх належать генетика та гормональні зміни, а до зовнішніх — ультрафіолетове випромінювання, забруднення повітря та інші впливи довкілля.

Реклама

Дослідники зазначають, що важливу роль у цьому процесі відіграє хронічне низькорівневе запалення, яке з часом пошкоджує структуру тканин. Такий стан вчені називають «запальним старінням».

«У шкірі запальні молекули, зокрема інтерлейкін-6 (IL-6) і фактор некрозу пухлин-α (TNF-α), активують фермент MMP-1, який руйнує колаген. Саме колаген забезпечує пружність шкіри, а його руйнування призводить до появи зморшок і втрати еластичності», — пояснюють дослідники.

Чим особливий чорний женьшень

Щоб знайти способи уповільнення старіння, пов’язаного з запаленням, дослідники вивчили екстракт чорного женьшеню (BGE).

Чорний женьшень отримують із рослини Panax ginseng шляхом багаторазового пропарювання і сушіння. Під час цього оброблення звичайні гінзенозиди перетворюються на рідкісні сполуки — Rg3, Rg5 та RK1, які мають сильнішу біологічну активність.

Реклама

Результати експериментів

Під час дослідження вчені використали клітини людини, які відповідають за формування сполучної тканини. Виявилося, що навіть невелика концентрація екстракту чорного женьшеню знижує активність ферменту MMP-1, що допомагає зберегти колаген.

Також науковці застосували тривимірну модель людської шкіри, щоб точніше відтворити реальні біологічні процеси. В цій моделі екстракт женьшеню зменшував рівень простагландину E₂ (PGE₂) — молекули, пов’язаної з запаленням.

Крім того, лікування підвищувало рівень TIMP-1 — природного інгібітора ферментів, які руйнують тканини. Це свідчить, що екстракт може допомагати відновлювати баланс між руйнуванням і відновленням шкіри.

Додатковий молекулярний аналіз показав, що активні сполуки чорного женьшеню здатні взаємодіяти з білками, пов’язаними з запальними процесами та старінням.

Реклама

За словами дослідників, результати свідчать, що екстракт чорного женьшеню може зменшувати запалення та сповільнювати процеси старіння шкіри. Це відкриває можливості для його використання у косметичних і дерматологічних засобах.

Нагадаємо, раніше йшлося про напої, які підтримують організм, особливо тоді, коли він потребує більше тепла та поживних речовин. Тож деякі корисні напої допомагають швидко повернути енергію.

Також було зазначено, що вітаміни або окремі добавки можуть бути неправильно поєднані, що призводить до поганого засвоєння.