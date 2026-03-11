П’ятниця, 13-те / © ТСН.ua

Реклама

Розповідаємо, що, за народними прикметами та повір’ями, можна робити у п’ятницю, 13-го, а від яких справ краще відмовитися.

Що можна робити у п’ятницю, 13-го

Попри моторошну репутацію цієї дати багато езотеричних традицій вважають її днем сильної енергії, яку можна використати для внутрішніх змін.

Завершувати старі справи

Цей день добре підходить для підбиття підсумків, завершення проєктів або позбавлення від того, що давно втратило сенс.

Прислухатися до інтуїції

Вважається, що цього дня люди чутливіші до знаків і внутрішніх відчуттів.

Позбавлятися від зайвого

Прибирання, розхламлення дому або символічне прощання зі старими речами можуть допомогти «звільнити простір» для нового.

Проводити час наодинці з собою

День сприятливий для спокійних роздумів, планування майбутнього і відновлення сил.

Що категорично не варто робити цього дня

Згідно з прикметами, деякі дії у п’ятницю, 13-го, можуть притягнути невдачі.

Реклама

Починати важливі справи

Наші предки вірили, що нові проєкти або великі рішення, ухвалені цього дня, можуть бути невдалими.

Позичати або брати гроші

Вважається, що фінансові операції у п’ятницю, 13-го, можуть призвести до втрат.

Сваритися або з’ясовувати стосунки

Конфлікти цього дня можуть затягнутися надовго.

Поспішати з рішеннями

Надмірна імпульсивність може призвести до помилок.

Чи справді варто боятися п’ятниці, 13-го

Психологи пояснюють, що страх перед цією датою часто пов’язаний з навіюванням. Коли людина очікує неприємностей, вона більше звертає увагу на негативні події.

Насправді жодних доказів того, що у п’ятницю, 13-го, відбуваються більше нещасть, ніж будь-якого іншого дня, немає.

П’ятниця, 13-те, може бути як звичайним днем, так і приводом трохи сповільнитися, прислухатися до себе та переглянути свої плани. Головне — не піддаватися страхам і пам’ятати, що наше ставлення до подій часто впливає на те, як вони розвиваються.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.