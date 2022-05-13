Астрологиня розповіла, чи варто боятися "П'ятниці, 13-го"

Фраза з відтінком чорного гумору — нічого не віщувало біди, була п'ятниця, 13-те. — відома всім. Але чому ця дата так нас лякає?

П'ятниця 13-те, дійсно може негативно позначитися на події нашого життя або все, що з нею пов'язано, — не більше ніж упередження і забобони? Про це розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Факти з історії

Справедливості заради треба сказати, що в п'ятницю, яка випадає на 13 число, дійсно досить часто — і це підтверджується історичними фактами — відбуваються різноманітні нещастя і катастрофи. Негативну репутацію це поєднання числа і дня тижня отримало після того, як 13 жовтня 1307 король Франції Філіп IV Красивий фактично обезголовив Орден тамплієрів, наказавши заарештувати всю його верхівку. Через сім років всі вони, включаючи Великого магістра ордену Жака де Моле, були спалені на багатті.

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Якщо говорити про справи давно минулих днів, то саме цього дня — точніше, 13 серпня 1521 року — впала імперія ацтеків, а 13 листопада 1868 помер композитор Джоаккіно Россіні. У п'ятницю, 13-го, також сталося бомбардування німецькою авіацією Букінгемського палацу (13 вересня 1940 року), катастрофа авіалайнера Douglas С-54, під час якої загинули всі, хто був на борту, п'ятдесят пасажирів (13 червня 1947 року), ураган в Південній Азії, що забрав 300 (!) тисяч людських життів (13 листопада 1960 року),.

Якщо говорити про більш близькі до нас події, то пізньої вночі 13 січня 2012 року в Тірренському морі напоровся на рифи круїзний лайнер Costa Concordia. Море в цей час було спокійним, а берег був близько, проте тридцять дві людини загинуло. 13 листопада 2015 року відбулося кілька терактів в Парижі, зокрема і бійня в концертному залі "Батаклан". Жертвами тоді загалом стали сто тридцять осіб, до того ж все це були молоді люди віком від двадцяти до тридцяти років.

П'ятниця — нещасливий день

Не найкраща репутація і у п'ятниці як дня тижня. Наші предки вважали, що в п'ятницю не можна прибирати в будинку — робити це пропонувалося в четвер або суботу, і веселитися — існує навіть народна прикмета: хто сміється в п'ятницю, буде плакати в неділю. Причина такого ставлення до п'ятниці відома і зрозуміла — саме цього дня тижня був розп'ятий Ісус Христос, тому людство — особливо християнська його частина — насторожено ставиться до нього.

Чортова дюжина

Є причина і у нашого настороженого ставлення до цифри "13". Зараз в рахунку ми користуємося десятковою системою, в основі якої лежать десять одиниць. В античні ж часи в обігу під час рахунку були дюжини — тобто, дванадцять одиниць. Цифра "13", наступна після дванадцяти, символізувала невідомість, а значить, небезпека, тому її навіть назвали "чортовою дюжиною". У картах Таро вона називається "Смерть", а в духовній нумерології прийнято вважати, що це число божевільних. Також — за аналогією з Таємною вечерею — існує прикмета: якщо за столом зберуться тринадцять осіб, одна з яких і незабаром помре — відповідну історію описала в своїй повісті "Смерть лорда Еджвер" (друга її назва — "Тринадцять співтрапезників") Агата Крісті.

Що таке холодайн і з чим його їдять

Незважаючи на все сказане вище, "П'ятниця, 13-те" в негативний бік працює далеко не у всіх. Така дата — не більше ніж холодайн, тобто стійка тривимірна голографічна думкоформа, яка існує в колективному несвідомому. Вкоренилася вона там не відразу, а протягом тисячоліть. Під час своєї тривалої історії людство накопичувало факти, які відповідали переконанням про те, що такий день може бути небезпечним. У якийсь момент кількість спостережень перейшла в якість, і "П'ятниця, 13-те" апріорі стала вважатися небезпечною. Відтоді люди не думають про те, як і чому вони негативно ставляться до такого дня — його небезпеуа ми сприймаємо як аксіому.

Хто у що вірить

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Але насправді "П'ятниця, 13-те" несе негатив тільки тим, хто вірить в те, що нещастя цього дня можливе — тобто, в його сприйнятті світу відповідний холодайн є. Простіше кажучи, з нами відбувається тільки те, у що ми віримо. Якщо в підсвідомості людини існує переконання в тому, що "П'ятниця, 13-те" — страшний час, у неї є всі шанси в цьому переконатися, і навпаки. У першому разі бажано в такий день відмовитися від активної діяльності, без крайньої необхідності не виходити з дому і не спілкуватися з неприємними людьми і енергетичними вампірами, у другому — просто ігнорувати його.

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