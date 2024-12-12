Як назвати кущ орєшнік українською мовою: цікаві варіанти

Українською мовою правильно називати російський "орєшнік" ліщиною. Є ще інший відповідник — горішник.

Згідно з Тлумачним словником української мови, це саме, що ліщина.

"Широколистий горішник і собі до компанії окутав полянку під дубом", — писав І.Коцюб.

Тлумачення зі "Словника української мови":

Ліщина – це кущ родини березових з їстівними плодами - горіхами (фундук). Ліщиною називають й тонку і гнучку гілку з цього куща

Ліщина – це і чагарник з кущів цієї рослини

Ліщина – це не лише джерело смачних горіхів, а й цінна рослина, яку використовують у різних сферах життя

Горіхи - найвідоміший продукт, отриманий з ліщини. Фундук використовують у кондитерській справі, для виробництва олії, а також споживають у сирому вигляді.

Раніше ми писали, як правильно звертатися до чужих дітей українською мовою. Більше про це читайте у новині.

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