На Одещині чоловік по-звірячому розправився з дівчинкою

Жителя Одеської області судитимуть за вбивство і зґвалтування 16-річної дівчини.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП України в Одеській області.

Жителька Саратської ОТГ повідомила до поліції про зникнення її неповнолітньої племінниці. Дівчинка напередодні пішла з дому і припинила виходити на зв’язок. Кілька годин правоохоронці її розшукували і вночі виявили її тіло зі слідами насильницької смерті у водоймі на околиці села, в якому вона проживала. Причиною смерті було удушення.

Як з'ясувалося, дівчинка регулярно спілкувалася з 33-річним односельцем. Того дня він пригостив її морозивом і почав чіплятися. Вона чинила опір і він її задушив, після чого відтягнув тіло до ставка, зґвалтував і викинув у воду.

Його судитимуть за п. 10 ч. 2 ст. 115 і ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України, фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі, очікувати вироку він буде під вартою.

Нагадаємо, на Одещині чоловік відрубав голову 5-річній дівчинці. Після скоєного зловмисник намагався вкоротити собі віку.

Читайте також: