В Одесской области мужчина зверски расправился с девочкой

Жителя Одесской области будут судить за убийство и изнасилование 16-летней девушки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУП Украины в Одесской области.

Жительница Саратской ОТГ сообщила полиции об исчезновении ее несовершеннолетней племянницы. Девочка накануне ушла из дома и перестала выходить на связь. Несколько часов правоохранители ее разыскивали, и ночью обнаружили ее тело со следами насильственной смерти в водоеме на окраине села, в котором она проживала. Причиной ее смерти было удушение.

Как выяснилось, девочка регулярно общалась с 33-летним односельчанином. В тот день он угостил ее мороженым и стал приставать. Она сопротивлялась и он ее задушил, после чего оттащил тело к пруду, изнасиловал и выбросил в воду.

Его будут судить по п. 10 ч. 2 ст. 115 и ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы, ожидать приговора он будет под стражей.

Напомним, в Одесской области мужчина отрубил голову 5-летней девочке. После совершенного злоумышленник пытался покончить с собой.

Читайте также: