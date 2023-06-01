Тело разыскивали до утра: в Винницкой области утонул ребенок

Тело было обнаружено на расстоянии около 20 метров от берега.

11-летний мальчик утонул в реке в селе Кошаринке Гайсинского района. Он пытался перейти реку. Произошла трагедия 31 мая.

Об этом сообщили на Facebook-странице областных спасателей.

"Трое детей 2014, 2011 и 2012 годов рождения переходили реку Южный Буг в месте, где глубина достигает около двух метров. Детей снесло течением. Они начали кричать. На помощь им бросились двое несовершеннолетних 2009 года рождения. Они спасли 8-летнего мальчика. Второй, 11-летний, из бурного потока выбрался самостоятельно. Третий мальчик исчез под водой", — уточнили спасатели.

Спасатели искали ребенка до позднего вечера 31 мая. Поисковые работы продолжились на рассвете 1 июня. В 06:00 ребенка нашли в 20 метрах от берега на глубине 1,7 м.

Напомним, в Ровенской области пятилетняя девочка утонула в искусственном водоеме. Ребенок упал в воду, когда катался на велосипеде.

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