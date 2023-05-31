Упала с велосипеда в воду: в Ровенской области утонула 5-летняя девочка

Девочка не справилась с управлением велосипеда и упала в воду.

В Ровенской области пятилетняя девочка утонула в искусственном водоеме. Ребенок упал в воду, когда катался на велосипеде.

Об этом сообщает полиция Ровенской области

По словам правоохранителей, пятилетняя дочь сказала 24-летней маме, что едет кататься на велосипеде на детскую площадку неподалеку от школы. Уже через 20 минут ее там никто не видел. Родители и односельчане бросились искать ребенка.

Ее обнаружила местная жительница в искусственном водоеме частного дома.

По предварительным данным, девочка не справилась с управлением велосипеда и упала в воду. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть. Несмотря на принятые реанимационные меры, ее жизнь спасти не удалось.

Девочка упала в воду, когда каталась на велосипеде.

Полицейские устанавливают все происшествия. По этому факту следователи начали расследование с отметкой "несчастный случай". Семья характеризуется положительно и на соцучетах не находится, добавили правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области утонула 15-летняя девушка.

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