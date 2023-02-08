В Винницкой области в водоеме утонул восьмилетний мальчик

В Винницкой области, в селе Клебань, 6 февраля утонул восьмилетний мальчик. Трагедия произошла, когда дети возвращались из школы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что школьники решили пройтись по замерзшему водоему. Под ногами одного из мальчиков треснул лед. Тогда ребенок оказался под водой.

По вызову прибыли спасатели. Они несколько часов искали мальчика с помощью спецоборудования. Впрочем, тело ребенка обнаружили без признаков жизни. Пока причины гибели школьника выясняют судмедэксперты и правоохранители.

Напомним, в Киевской области на реке Рось под лед провалилось четверо детей. У реки в тот момент проходил мужчина, увидев, что дети тонут, бросился на помощь. Он смог спасти двух девушек 2008 г.р. и 2010 г.р. Третью девочку получили спасатели, но ребенок скончался в больнице. Позже найдено тело четвертого ребенка.

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