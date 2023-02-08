На Вінниччині у водоймі втопився восьмирічний хлопчик

У Вінницькій області, у селі Клебань, 6 лютого втопився восьмирічний хлопчик. Трагедія сталася, коли діти поверталися зі школи.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Зазначається, що школярі вирішили пройтися замерзлою водоймою. Під ногами одного із хлопчиків тріснув лід. Тоді дитина опинилася під водою.

На виклик прибули рятувальники. Вони кілька годин шукали хлопчика за допомогою спецобладнання. Втім, тіло дитини знайшли без ознак життя. Наразі причини загибелі школяра зʼясовують судмедексперти та правоохоронці.

Нагадаємо, у Київській області на річці Рось під кригу провалилось четверо дітей. Поблизу річки у той момент проходив чоловік, побачивши, що діти тонуть, кинувся на допомогу. Він зміг врятувати двох дівчат 2008 р.н. та 2010 р.н. Третю дівчинку дістали рятувальники, але дитина померла в лікарні. Пізніше знайдено тіло четвертої дитини.

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