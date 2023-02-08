В Ізраїлі стався землетрус – поштовхи відчули у декількох містах

Підземні поштовхи в Ізраїлі сталися після серії масштабних землетрусів у Туреччині та Сирії.

В Ізраїлі у вівторок, 7 лютого, було зафіксовано значні підземні поштовхи після руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії. Попередньо магнітуда землетрусу біля Мертвого моря становила 4,4 бала.

Про це повідомляє Times Of Israel.

Ізраїльтяни повідомляли про слабкий землетрус в районі Єрусалима. Землетрус відчувався також у Ход-ха-Шароні, Реховоті, Тель-Авіві, Модіїні, Кфар-Сабі, Рамат-ха-Шарон та Петах-Тіква.

Поштовхи відбулися після серії руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії. Епіцентр зафіксували за 13 км від Шхема. Осередок залягав на глибині 10 кілометрів.

Експерти попереджають, що ізраїльська інфраструктура недостатньо підготовлена до сильного землетрусу.

Руйнівний землетрус у Туреччині та Сирії

Землетрус магнітудою 7,8 бала стався 6 лютого поблизу міста Газіантеп, недалеко від кордону із Сирією. У Туреччині через землетрус постраждали 10 міст.

У Туреччині та Сирії унаслідок серії потужних землетрусів загинуло понад 7700 осіб.

У турецькому місті Хатай з-під руїн будинку було врятовано двох громадян України, які вважалися загиблими внаслідок землетрусу.

До посольства України в Туреччині з бажанням евакуюватися з регіону Газіантеп звернулися восьмеро українців.

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