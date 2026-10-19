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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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"Трусило меблі": в Румунії стався землетрус, який відчули і в Україні

Поштовхи магнітудою 4,8 бала відчули навіть мешканці півдня Одеської області.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Землетрус у Румунії

Землетрус у Румунії

У понеділок, 19 жовтня, у Румунії стався землетрус, який відчули і в Україні, зокрема на півдні Одещини.

Про це повідомляє румунський Національний інститут досліджень і розвитку фізики Землі у Facebook.

Зазначається, що 19 жовтня об 11:51:57 за місцевим часом у сейсмічній зоні Вранча, повіт Бузеу в Румунії, стався помірний землетрус магнітудою 4,8 бала.

Осередок землетрусу залягав на глибині 124,1 км, інтенсивність поштовхів становила чотири бали.

Землетрус у Румунії 19 жовтня / Мапа: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului

Землетрус у Румунії 19 жовтня / Мапа: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului

Землетрус у Румунії 19 жовтня / Мапа: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului

Землетрус у Румунії 19 жовтня / Мапа: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului

«Епіцентр землетрусу розташовувався за 54 км на південь від міста Бузеу, за 58 км на схід від Брашова, за 60 км на південний схід від Сфинту-Георге, за 62 км на північ від Плоєшті, за 72 км на південь від Фокшан і за 90 км на північний схід від Тирговіште. Відчутність поштовхів залежить від місця перебування», — йдеться у повідомленні.

Землетрус відчули і в Україні. Мешканціі півдня Одеської області, зокрема Ізмаїльського району, пишуть у соцмережах, що відчували поштовхи. Мешканці населених пунктів Рені та Кілія повідомляють про «добрячий поштовх», а також про те, що «трусило меблі».

Нагадаємо, 19 вересня у Хмельницькій області зафіксували землетрус магнітудою 2,0 бала за шкалою Ріхтера.

Крім того, 17 вересня землетрус зафіксували у Львівській області.

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