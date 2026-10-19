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"Трусило меблі": в Румунії стався землетрус, який відчули і в Україні
Поштовхи магнітудою 4,8 бала відчули навіть мешканці півдня Одеської області.
У понеділок, 19 жовтня, у Румунії стався землетрус, який відчули і в Україні, зокрема на півдні Одещини.
Про це повідомляє румунський Національний інститут досліджень і розвитку фізики Землі у Facebook.
Зазначається, що 19 жовтня об 11:51:57 за місцевим часом у сейсмічній зоні Вранча, повіт Бузеу в Румунії, стався помірний землетрус магнітудою 4,8 бала.
Осередок землетрусу залягав на глибині 124,1 км, інтенсивність поштовхів становила чотири бали.
«Епіцентр землетрусу розташовувався за 54 км на південь від міста Бузеу, за 58 км на схід від Брашова, за 60 км на південний схід від Сфинту-Георге, за 62 км на північ від Плоєшті, за 72 км на південь від Фокшан і за 90 км на північний схід від Тирговіште. Відчутність поштовхів залежить від місця перебування», — йдеться у повідомленні.
Землетрус відчули і в Україні. Мешканціі півдня Одеської області, зокрема Ізмаїльського району, пишуть у соцмережах, що відчували поштовхи. Мешканці населених пунктів Рені та Кілія повідомляють про «добрячий поштовх», а також про те, що «трусило меблі».
Нагадаємо, 19 вересня у Хмельницькій області зафіксували землетрус магнітудою 2,0 бала за шкалою Ріхтера.
Крім того, 17 вересня землетрус зафіксували у Львівській області.