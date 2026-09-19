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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Україні стався землетрус: де зафіксували підземні поштовхи

У Хмельницькій області 19 вересня зафіксували землетрус.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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На Хмельниччині 19 вересня стався землетрус

На Хмельниччині 19 вересня стався землетрус / © Associated Press

Сьогодні, 19 вересня, у Хмельницькій області зафіксували землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Землетрус зафіксували на території Слобідсько-Кульчієвецької територіальгої громади Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, магнітудою 2,0 (за шкалою Ріхтера), на глибині 2 км.

За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних.

Координати джерела — 48,6° північної широти та 26,74° східної довготи.

Шкала Ріхтера — це система, за допомогою якої сейсмологи визначають магнітуду землетрусу, тобто кількість енергії, що вивільняється під час підземних поштовхів.

Менше ніж 2 бали за шкалою Ріхтера — мікроземлетруси. Люди їх не відчувають, і це — доволі часті явища.

Від 2 до 2,9 — дуже слабкі землетруси. Зазвичай люди їх теж не відчувають, хоча сейсмографи фіксують такі поштовхи. Саме до цієї категорії належить вказаний землетрус.

Нагадаємо, що 17 вересня землетрус зафіксували у Львівській області.

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