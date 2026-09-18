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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Землетрус сколихнув Україну: де зафіксували підземні поштовхи

Землетрус зафіксували у Львівській області в ніч проти 17 вересня.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Землетрус у Львівській області 17 вересня

Землетрус у Львівській області 17 вересня / © cxid.info

У Львівській області зафіксували землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи сталися у Самбірському районі в ніч проти 17 вересня.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Землетрус зареєстрували о 01:31:45 за київським часом. Його джерело розташовувалося на глибині близько 3 км. Координати епіцентру — 49,12° північної широти та 22,99° східної довготи.

Магнітуда землетрусу становила 2,0 за шкалою Ріхтера. За класифікацією фахівців, такі підземні поштовхи належать до невідчутних.

Землетрус в Львівській області / © Головний центр спеціального контролю

Землетрус в Львівській області / © Головний центр спеціального контролю

Нагадаємо, на початку вересня землетрус магнітудою 1,8 за шкалою Ріхтера стався в гірській частині Івано-Франківської області.

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