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Потужний циклон різко змінить погоду в Україні: синоптики назвали дати та регіони, які зачепить першими
Тепла та, переважно, суха погода протримається в Україні до кінця тижня, однак вже від понеділка країну накриє атмосферний фронт із затяжним похолоданням.
Найближчими днями в Україні утримається комфортне вересневе тепло, проте вже з початку наступного тижня країну накриють скандинавські дощі та суттєве похолодання.
Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань прогнозує суху, сонячну та маловітряну погоду в Україні з 18 по 20 вересня. Водночас він попереджає про збільшення хмарності на фоні зниженого атмосферного тиску.
«Важливі справи на свіжому повітрі можна планувати сміливо. Температура вночі 8-13º, вдень комфортні 22-27º», — прогнозує Постригань.
Водночас синоптик попереджає, що 21 вересня погода в країні зміниться.
«Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт глибокого атлантичного циклону, який нарешті принесе довгоочікувані дощі, так потрібні аграріям для проведення посівної кампанії. З північними вітрами до нас надійде вологе повітря зі Скандинавії, температурний фон знизиться», — повідомляє метеоролог.
За його словами, вночі стовпчики термометрів показуватимуть всього від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +16 до +21 градуса тепла.
Згідно із попередніми модельними оцінками, Постригань повідомляє, що 22-25 вересня циклони утримуватимуть вогку та холодну погоду з періодичними дощами. Температура знизиться до +7…+12 градусів тепла вночі та до +12…+17 градусів тепла вдень.
Попри відчутну хвилю холоду, синоптик наголошує, що заморозків найближчим часом не очікується.
За даними Укргідрометцентру, 18 вересня поле підвищеного тиску забезпечить у більшості областей України суху погоду. Лише на заході, а вночі також і на півночі, атмосферний фронт зумовить короткочасні дощі. У західних та Житомирській областях уночі й уранці можливий туман. Вітер буде змінних напрямків та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура повітря вдень очікується від +20 до +25 градусів тепла, хоча в західних регіонах повітря прогріється лише до +17…+19 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 18 вересня.
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