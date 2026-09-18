Фіцо заявив, що не хоче "воювати через 5 статтю НАТО": подробиці заяви

Фіцо / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не хоче участі своєї країни у військовому конфлікті в разі застосування статті 5 Північноатлантичного договору.

Про це він сказав під час виступу перед студентами та працівниками лікарні у Прешові.

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Фіцо розкритикував те, що назвав "войовничою риторикою" у Європі, і поставив запитання, з ким саме європейські країни нібито збираються воювати.

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"Заради Бога, з ким ми хочемо битися? З ким?" — заявив словацький прем’єр.

Далі він навів сценарій можливого застосування статті 5 НАТО та припустив, що Словаччині могли б запропонувати відправити тисячі військових.

"Я не бажаю, щоб Словаччина була частиною якогось військового конфлікту через якусь 5 статтю. Як прем'єр-міністр я робитиму все для того, щоб Словаччина ніколи не була втягнута у військовий конфлікт", — сказав Фіцо.

Що насправді передбачає стаття 5 НАТО

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Стаття 5 Північноатлантичного договору встановлює принцип колективної оборони: збройний напад на одного союзника розглядається як напад на всіх членів Альянсу. Кожна держава зобов’язується надати допомогу атакованому союзнику.

Водночас стаття 5 не означає автоматичної вимоги кожній державі відправляти певну кількість військових. Кожен союзник сам визначає дії, які вважає необхідними; вони можуть, але не обов’язково повинні включати застосування збройної сили.

Під час цього виступу Фіцо не назвав Росію джерелом потенційної військової загрози для країн НАТО.

Нагадаємо, що раніше союзники по НАТО готують безпрецедентний крок у відповідь на тиск США

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