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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
158
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1 хв

Зранку Росія вдарила по великому обласному центру: перші деталі

За попередньою інформацією місцевої влади, люди не постраждали.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Дим після вибуху.

Дим після вибуху. / © Associated Press

В Одесі вночі та вранці 18 вересня лунали сигнали повітряної тривоги. Російські окупанти атакували місто.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

«Внаслідок ворожої атаки зазнала пошкоджень двоповерхова будівля, що не експлуатувалася. Там виникло займання, яке оперативно приборкали», — наголосив чиновник.

За словами Лисака, минулося без постраждалих.

Зауважимо, в Одеському районі протягом ночі оголошувати повітряну тривогу і жовтого, і червоного рівня небезпеки. Остання тривала від 06:03 до 06:09. Військові попереджали про реактивні БпЛА і «Бандеролі» у напрямку Одеси.

Як повідомлялося, Україну зрання масовано атакують реактивні дрони. Зокрема, група БпЛА на півночі Чернігівщини рухається південно-західним курсом у напрямку Київщини.

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