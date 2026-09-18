Зранку Росія вдарила по великому обласному центру: перші деталі

Дим після вибуху. / © Associated Press

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В Одесі вночі та вранці 18 вересня лунали сигнали повітряної тривоги. Російські окупанти атакували місто.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

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«Внаслідок ворожої атаки зазнала пошкоджень двоповерхова будівля, що не експлуатувалася. Там виникло займання, яке оперативно приборкали», — наголосив чиновник.

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За словами Лисака, минулося без постраждалих.

Зауважимо, в Одеському районі протягом ночі оголошувати повітряну тривогу і жовтого, і червоного рівня небезпеки. Остання тривала від 06:03 до 06:09. Військові попереджали про реактивні БпЛА і «Бандеролі» у напрямку Одеси.

Як повідомлялося, Україну зрання масовано атакують реактивні дрони. Зокрема, група БпЛА на півночі Чернігівщини рухається південно-західним курсом у напрямку Київщини.

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