РФ вдарила по житлових будинках під Києвом: постраждали діти, перші деталі цинічної атаки

РФ атакує українців / © ДСНС

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Унаслідок ранкової атаки дронів на Фастівщині постраждало п’ятеро осбі, серед них — троє дітей.

Про це повідомив очільник КОВА Тимур Ткаченко.

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«У дітей зафіксовані акубаротравма та гострі реакції на стрес. Усі троє госпіталізовані до лікарні. Серед дорослих жінка отримала гостру реакцію на стрес. Чоловік отримав термічні опіки, осколкове поранення та різану рану стопи. Його також госпіталізували до лікарні», — зазначив він.

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Наслідки атаки / © ДСНС

Також внаслідок атаки один приватний будинок зруйновано, ще один пошкоджено.

Рятувальники та всі необхідні служби працюють на місці й продовжують фіксувати наслідки атаки.

Наслідки атаки / © ДСНС

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