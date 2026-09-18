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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
742
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РФ вдарила по житлових будинках під Києвом: постраждали діти, перші деталі цинічної атаки

Окупанти зрання вгатили по Київщині — серед постраждалих є діти.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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РФ атакує українців

РФ атакує українців / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Унаслідок ранкової атаки дронів на Фастівщині постраждало п’ятеро осбі, серед них — троє дітей.

Про це повідомив очільник КОВА Тимур Ткаченко.

«У дітей зафіксовані акубаротравма та гострі реакції на стрес. Усі троє госпіталізовані до лікарні. Серед дорослих жінка отримала гостру реакцію на стрес. Чоловік отримав термічні опіки, осколкове поранення та різану рану стопи. Його також госпіталізували до лікарні», — зазначив він.

Наслідки атаки / © ДСНС

Наслідки атаки / © ДСНС

Також внаслідок атаки один приватний будинок зруйновано, ще один пошкоджено.

Рятувальники та всі необхідні служби працюють на місці й продовжують фіксувати наслідки атаки.

Наслідки атаки / © ДСНС

Наслідки атаки / © ДСНС

Атака по Україні — останні новини

У ніч проти 18 вересня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Конотоп Сумської області. У місті пошкоджені житлові будинки, заклади освіти, медична та транспортна інфраструктура, є перебої з газом та електроенергією.

В Одесі вночі та вранці 17 вересня лунали сигнали повітряної тривоги. Російські окупанти атакували місто.

Сьогодні, 18 вересня, росіяни випустили по Україні ударні дрони, що летять з різних напрямків. Більше про це читайте у новині.

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