Україна пішла у масштабний наступ на ключовому для Кремля напрямку і пробила “діру” в обороні – ISW

ЗСУ / © Associated Press

Реклама

Операція «Вівальді» ЗСУ на Лиманському напрямку демонструє нещодавно досягнутий Україною прогрес у відновленні елементів тактичного маневру на полі бою. Це стало можливим зокрема завдяки формуючим операціям та кампанії дальнобійних ударів середньої дальності, які знижують спроможності російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Реклама

Командувач 3-го армійського корпусу України бригадний генерал Андрій Білецький 17 вересня заявив, що український контрнаступ проти російського виступу на північ від Лимана — Операція «Вівальді» — зірвав план Росії щодо оточення Поясу Фортець з півночі (через Лиман і Святогірськ) та з півдня (через Добропілля). За словами Білецького, російські війська планували з’єднати північні та південні «кліщі» у Барвінковому Харківської області, щоб таким чином захопити всю Донецьку область. Він зазначив, що українські сили завдали оперативної поразки північному угрупованню ворога на Лиманському напрямку, а операція «Вівальді» триває.

Реклама

17 вересня 3-й армійський корпус повідомив, що систематична українська кампанія ударів середньої дальності по логістиці росіян у окупованій Луганській області підірвала забезпечення ворога пальним на передовій. Це суттєво обмежило здатність РФ використовувати дрони та системи РЕБ для захисту від українських безпілотників. Системи РЕБ потребують значного енергоспоживання, і російські війська покладаються на дизельні генератори для їх живлення. Кампанія України, спрямована на російську логістику та енергопостачання, напряму сприяла придушенню російських систем РЕБ, що допомогло досягти тактичної переваги українських дронів та підтримало просування механізованих підрозділів на Лиманському напрямку.

Українські сили досягли оперативної раптовості за рахунок суворого дотримання оперативної таємниці (OPSEC) та контр-дронових операцій, які знизили оперативну обізнаність російських військ. Заступник командира 3-го армійського корпусу майор Максим Жорін 16 вересня заявив, що операція «Вівальді» була успішною завдяки суворому дотриманню інформаційної тиші. Відсутність будь-яких звітів про контрнаступ ввела в оману військове керівництво РФ та сприяла просуванню ЗСУ.

Жорін підкреслив, що просування вдалося зберегти в таємниці зокрема завдяки системі «Захисний дрон», яка складається з різних комплексів РЕБ і допомогла нейтралізувати близько 20 000 російських безпілотників. Раніше ЗСУ вже використовували режим тиші для досягнення оперативної раптовості під час Олександрівського контрнаступу навесні 2026 року (тоді спецпризначенці навмисно піднімали прапори на безпечній відстані, аби приховати реальні межі українських позицій). Систематична брехня всередині російського військового командування додатково погіршує оперативну обізнаність ворога та призводить до тактичних й оперативних помилок через викривлену оцінку реальної ситуації на полі бою.

Водночас російські війська передислоковують бронетехніку та підрозділи БпЛА на Добропільський напрямок для майбутніх механізованих штурмів восени 2026 року. Командир 1-го корпусу Нацгвардії («Азов») бригадний генерал Денис Прокопенко 11 вересня заявив, що 51 та 8 загальновійськові армії РФ (Південний військовий округ), а також 41 армія (Центральний військовий округ) готуються до осінніх механізованих атак під Добропіллям, намагаючись використати сезонну зміну погоди.

Реклама

За словами Прокопенка, на Добропільському напрямку зараз діє близько 1200 екіпажів БпЛА з елітного російського Центру перспективних безпілотних систем «Рубікон» (близько третини всіх сил Центру). Це свідчить про намір ворога використовувати дрони для ізоляції району бойових дій з повітря та підтримки своїх бронєгруп. Росіяни випробовують підхід, за якого свої звичні штурмові групи (по ~200 піхотинців) вони підсилюють механізованими колонами з близько 50 одиниць бронетехніки, аби відволікти увагу українських сил і підвищити ймовірність прориву. За оцінкою Прокопенка, поточна наступальна кампанія РФ виснажиться у вересні 2026 року, після чого до жовтня ворог змінить тактику на користь механізованих проривів, розраховуючи захопити бодай одне населене пункт Поясу Фортець до кінця осені для створення плацдарму.

Як українські військові, так і російські окупанти експериментують із поверненням обмежених елементів механізованого маневру на тактичному рівні, щоб вийти з позиційного глухого кута. Проте українські зусилля є значно ефективнішими. Накопичення бронетехніки РФ на Добропільському напрямку вказує на те, що командування окупантів планує розширити роль механізованих штурмів під час осінньої негоди, сподіваючись прорвати оборону та охопити Пояс Фортець із півдня.

Раніше командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що Україна розпочала наступальну операцію «Вівальді» на півночі Донецької області. У її межах вже зачищено Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Корового Яру та звільнено Середнє.

Нагадаємо, що Україна пішла у великий наступ на ключовому для Путіна напрямку і викликала «бунт» серед пропагандистів Кремля. Однією з ключових цілей операції на Донбасі стала не лише зачистка території, а й руйнування системи постачання противника. Українське військове командування вперше чітко підтвердило проведення контрнаступальних операцій проти російського виступу на північний захід від Лимана.

Реклама

Новини партнерів