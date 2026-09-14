Ситуація на фронті складна / © Associated Press

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Російські війська останніми тижнями просунулися та проникли на фланги Оріхова, однак не змогли досягти успіху через успішні українські контратаки на захід і південний захід від міста.

Про це йдеться у звіті аналітиків ISW.

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Зокрема, український військовий оглядач Костянтин Машовець 13 вересня повідомив, що росіяни одночасно діють на лівому фланзі Оріхова, намагаючись вийти до району Мала Данилівка — Запасне — Павлівка — Лукіянівське на північний захід від міста, а також на західних і південно-західних околицях Оріхова.

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За даними Машовця, російські війська, ймовірно, захопили Щербаки та Малі Щербаки на захід від Оріхова. Після цього вони намагалися просунутися до Новопавлівки та Новоандріївки, ймовірно, щоб зайняти висоти для кращих вогневих позицій, перерізати українську логістику та оточити Оріхів із заходу. Росіяни також проникли до району перетину трас Т-0408 Оріхів — Токмак і Т-0803 Маріуполь — Оріхів у південній частині Новоданилівки, безпосередньо в Оріхів, а також між Оріховом і Малою Токмачкою.

Ситуація на фронті — останні новини

Командир 1-го корпусу НГУ «Азов» Денис Прокопенко заявив, що на початку зими Росія може використати свої резерви для спроби створити «буферну зону» у Сумській та Чернігівській областях, а також продовжити удари по Києву.

За його словами, Росія може використати мобілізаційний резерв для стримування українських сил і недопущення перегрупування резервів на північному напрямку.

Українська армія готується до запеклих боїв за ключові міста сходу, що стане першим серйозним випробуванням для нового військового командування країни після літніх ротацій.

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Експерт Фонду Карнегі Майкл Кофман прогнозує, що найінтенсивніші бойові дії цього року можуть розгорнутися саме протягом вересня-жовтня.

«У міру погіршення погодних умов дрони стають менш ефективними, і зазвичай саме тоді росіяни намагаються повернути мобільність на поле бою», — пояснив аналітик.

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