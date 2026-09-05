Наймасштабніший контрнаступ із 2022 року: ЗСУ зірвали плани РФ на одному з напрямків фронту

Українські військові звільнили 26 населених пунктів на Олександрівському напрямку / © Associated Press

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Сили оборони України провели наймасштабніший з осені 2022 року таємний контрнаступ на Олександрівському напрямку, звільнивши 26 населених пунктів на стику трьох областей.

Про це пише DW.

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Деталі операції на Олександрівському напрямку

Таємний контрнаступ Збройних сил України тривав понад пів року та дозволив успішно деокупувати 745 квадратних кілометрів території. Військові 82-ї окремої десантно-штурмової бригади штурмували ворожі позиції, постійно просуваючись вперед замість утримання сталої оборони.

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Успіху операції сприяв одночасний наступ багатьох підрозділів на широкому фронті, що не дозволило росіянам зосередити власні резерви в одному місці. За словами заступника командира батальйону на псевдо «Юрист», штурмові дії проводилися з мінімальними втратами завдяки ефекту повної несподіванки.

«Ще місяць-півтора тому противник не розумів, де проходить передній край, де ми тримаємо оборону і звідки починаємо вести штурмові дії», — розповів військовослужбовець.

Він зазначив, що українські захисники також ефективно використали схеми російських фортифікаційних споруд під час планування своїх атак.

Роль артилерії та безпілотників

Для максимального збереження життів піхоти просування десантників постійно супроводжували розвідувальні та важкі ударні безпілотники. Водночас артилеристи 110-ї окремої механізованої бригади завдавали влучних ударів по скупченнях російських військ та їхніх логістичних маршрутах у глибокому тилу.

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Головним результатом таких злагоджених дій стало не лише повернення втрачених територій, але й суттєве відволікання ворожих резервів від інших ділянок фронту. Знищення систем зв’язку та порушення управління дозволило українським силам дезорієнтувати противника і повністю зірвати його наступальні плани.

Нагадаємо, на початку вересня Сили оборони розбили окупантів під Куп’янськом. Українським військовим вдалося звільнити від росіян ще 4 км² української території.

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