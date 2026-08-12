ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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ЗСУ успішно провели наступ на фронті та звільнили кілька населених пунктів, і відкинули російські війська на кількох ділянках.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

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Просування ЗСУ на фронті — що відомо

За даними аналітиків, Сили оборони України звільнили 19 населених пунктів: Зелений Гай, Новохатське, Грушівське, Толстой, Зірку, Ялту, Піддубне, Мирне, Воскресенку, Січневе, Воронне, Тернове, Березове, Степове, Калинівське, Привілля, Злагоду, Рибне та Красногірське.

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Крім того, українським захисникам вдалося відкинути російські сили в районах населених пунктів Новопавлівка, Новогеоргіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Запорізьке та Привільне.

Наступ ЗСУ на фронті / © Deepstatemap

Наступ ЗСУ на Олександрівському напрямку — останні новини

Раніше воїни Десантно-штурмових військ Збройних сил України успішно просунулися на Олександрівському напрямку. Під час цієї операції українські оборонці вибили окупантів із 26 населених пунктів та повернули під контроль понад 745 квадратних кілометрів української землі.

За словами президента Володимира Зеленського, упродовж наступальних дій українських сил втрати російської армії сягнули щонайменше 9550 осіб загиблими та понад 6600 — пораненими.

Крім того, командир 95-ї бригади ЗСУ повідомив про цинічні розпорядження російського командування. За його даними, втрати ворога у вісім разів перевищили українські, а поранених військових РФ неодноразово примушували знову йти в штурми.

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